Сколько стоит оформить загранпаспорт

С 1 апреля ГП "Полиграфический комбинат "Украина"" меняет стоимость бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу, пишет 24 канал со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

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Это стало причиной роста цен на оформление загранпаспорта для украинцев.

Сейчас цена за паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований составляет 1 598 гривен. 992 гривны составляет стоимость админуслуги и 606 гривен – стоимость бланка.

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней составляет 958 гривен, где 352 из них – это стоимость админуслуги и 606 гривен – стоимость бланка.

Где оформляют загранпаспорт

Для оформления загранпаспорта украинцам следует обращаться в такие учреждения:

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

подразделение Государственной миграционной службы;

центр обслуживания Паспортный сервис ГП Документ.

Обратите внимание! Лица, проживающие за рубежом, могут обратиться в консульство или посольство Украины.

Какие документы нужны для оформления загранпаспорта

Украинцам нужны такие документы для получения загранпаспорта:

паспорт гражданина Украины (свидетельство о рождении для детей младше 14 лет);

ИНН;

загранпаспорта, выданные ранее, в частности недействительные (при наличии таковых);

проездные документы ребенка;

заявление об утрате загранпаспорта в произвольной форме (при необходимости);

выписка из Единого реестра досудебных расследований, выдана полицией о похищении паспорта (при необходимости).

За детей в возрасте от 12 до 15 лет заявление на получение паспорта заполняют родители или опекуны. Но присутствие ребенка для сканирования отпечатков пальцев.

За детей младше 12 лет заявление могут подать родители при наличии их фотографий 10 х 15.