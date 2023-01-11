Почему хотят избавиться от "зарплатных ФЛП"

По мнению Гетманцева, использование упрощенной системы для уклонения от уплаты зарплатных налогов противоречит обязательствам Украины на пути к вступлению в ЕС.

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Даниил Гетманцев Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Соединить не получится. Война, конечно, не лучшее время заниматься борьбой с "зарплатными ФЛП". И я придерживаюсь мнения, что нам пока вообще не стоит трогать предпринимателей по любым вопросам, касающимся зарплат. Если платят – низкий поклон и слава Богу. Но очевидно, что Украина не сможет обрести членство в Евросоюзе, имея подобные схемы уклонения.

Два возможных сценария

Гетманцев отметил, что сейчас правительство рассматривает два пути минимизации уклонения от налогов с использованием упрощенной системы налогообложения.

Первый сценарий

Разработка определенных критериев связанности, по которым можно определить участие предпринимателей-физлиц в подобных схемах.

Скажем, когда один и тот же бухгалтер обслуживает сразу несколько ФЛП с идентичной деятельностью по предоставлению услуг одному и тому же юрлицу, или когда предприниматель фактически хозяйственную деятельность не ведет, а его взаимоотношения с компанией очень напоминают трудовые,

– объяснил Гетманцев.

Второй сценарий

Запрет ФЛП третьей группы единого налога в принципе работать с юридическими лицами. Но нардеп сразу подчеркнул, что такой вариант достаточно радикальный, поэтому он рассматривал бы первый, более мягкий.

Когда ждать возможных изменений

Гетманцев рассказал, вышеупомянутые процессы должны происходить с одновременным слиянием зарплатных налогов (НДФЛ и ЕСВ) и уменьшением эффективной ставки до 25% (на сегодня она составляет 42%).

То есть я считаю, что снижать зарплатные налоги целесообразно при одновременной детенизации зарплат,

– отметил он.

Напомним! В связи с военным положением ФЛП может не платить ЕСВ, однако в таком случае ему не будет начисляться страховой стаж, необходимый для выхода на пенсии. Кстати, в 2023 году минимальный размер составляет 30 лет.