Крайние сроки перехода

При этом налоговый консультант Михаил Смокович напомнил, что последний срок для перехода на общую систему – 20 марта, информирует 24 Канал.

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"Если вы планируете перейти с единого налога на общую систему налогообложения с 1 апреля 2025 года, не забудьте подать заявление до 20 марта", – отметил Смокович.

Преимущества общей системы

Переход на общую систему позволяет не платить налоги при отсутствии дохода, нужно только раз в год подавать отчетность.

Важно! В то же время, если вы закроете ФЛП или откажетесь от упрощенной системы налогообложения в 2025 году, вернуться к единому налогу можно будет только с 2026 года.

Как осуществить переход

Для тех, кто хочет узнать больше, Михаил Смокович подготовил инструкции: