Как Китай решил ответить на пошлины Трампа

Китай принял решение приостановить экспорт редкоземельных минералов и магнитов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Отгрузка была остановлена во всех портах КНР. Это ограничение продлится пока китайское правительство не подготовит новую систему контроля, что ограничит поставки для отдельных компаний. В том числе и для – американских оборонных подрядчиков.

Нужно понимать, что минералы, которые блокирует Китай, широко используются в таких отраслях:

оборонная;

автомобильная;

электронная;

аэрокосмическая.

Китай еще 4 апреля ввел экспортный контроль на 7 редкоземельных элементов (к ним, в частности, относятся самарий и тербий). То есть, экспорт в целом не запрещается. Однако каждая поставка жестко контролируется. Аналогичные ограничения действовали и раньше на другие элементы.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас, именно Китай обеспечивает 70% от мировой добычи редкоземельных металлов. То есть Америка очень зависима от их поставок. Именно поэтому США решили снова договариваться с Украиной для получения доступа к ее запасам редкоземельных минералов. Россия в свою очередь тоже предлагает Вашингтону сотрудничество. В частности, речь идет об ископаемых на оккупированной украинской территории.