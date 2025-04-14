Сколько Россия потратила на войну с 2022 года / Фото Shutterstock

Владимир Зеленский сказал, что Россия потратила на полномасштабную войну в Украине огромную сумму. По словам президента Украины, в целом она достигает 1 триллиона долларов за 3 года.