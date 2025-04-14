Какое заявление сделал Зеленский
Зеленский также указал на страны, что, фактически, являются участниками полномасштабной войны в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.
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Три страны (Иран, Северная Корея, Китай – 24 Канал) уже втянуты в эту войну, и будут привлечены другие. Или будет привлечено больше войск из этих стран, если эту войну не остановить. В этой войне сегодня есть интересанты. На этом начали зарабатывать деньги северокорейцы, китайцы, иранцы