Яку заяву зробив Зеленський

Зеленський також вказав на країни, що, фактично, є учасниками повномасштабної війни в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Володимир Зеленський Президент України Три країни (Іран, Північна Корея, Китай – 24 Канал) вже втягнуті у цю війну, і будуть залучені інші. Або буде залучено більше військ з цих країн, якщо цю війну не зупинити.

Як каже Зеленський, зараз існують "інтересанти", що заробляють на війні в Україні. Йдеться, зокрема, про:

північнокорейців;

китайців;

іранців.

Під ризиком вся Європа. У Путіна вже виробляється стільки ж зброї, скільки в усій Європі. Амбіції Путіна – захопити нас. Але всі у світі знають. Всі знають про війну і про історичні війни. Якщо ми її не зупинимо, вона продовжуватиметься,

– каже Зеленський.

Зверніть увагу! Зеленський стверджує, що Росія, Китай, Північна Корея та Іран зацікавлені у продовженні війни в Україні.