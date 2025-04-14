Яку заяву зробив Зеленський
Зеленський також вказав на країни, що, фактично, є учасниками повномасштабної війни в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.
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Три країни (Іран, Північна Корея, Китай – 24 Канал) вже втягнуті у цю війну, і будуть залучені інші. Або буде залучено більше військ з цих країн, якщо цю війну не зупинити.
Як каже Зеленський, зараз існують "інтересанти", що заробляють на війні в Україні. Йдеться, зокрема, про:
- північнокорейців;
- китайців;
- іранців.
Під ризиком вся Європа. У Путіна вже виробляється стільки ж зброї, скільки в усій Європі. Амбіції Путіна – захопити нас. Але всі у світі знають. Всі знають про війну і про історичні війни. Якщо ми її не зупинимо, вона продовжуватиметься,
– каже Зеленський.
Зверніть увагу! Зеленський стверджує, що Росія, Китай, Північна Корея та Іран зацікавлені у продовженні війни в Україні.