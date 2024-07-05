Таку думку 24 Каналу висловив журналіст і ведучий "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що вперше за історію люди йдуть воювати не через певний обов'язок чи через те, що їх просто заставили, а через гроші. Владімір Путін готовий обіцяти росіянам ще більше, аби вони продовжували вбивати українців.

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Війна – це заробіток для росіян

За словами Асланяна, війна Росії проти України стала для росіян грошима та методом заробітку. Оскільки окупанти вже повністю втратили будь-які моральні цінності, розраховувати на патріотизм в Росії все ж можна, однак не в таких "товарних" кількостях, в яких вони помирають на війні.

Вперше за історію включений економічний важіль. Це економічно привабливо "піти повбивати українців" й після цього отримати гроші,

– зауважив журналіст.

Асланян розповів, що 1,7 мільйона рублів або ж 20 тисяч доларів – це колосальні гроші. Соціальні опитування в Росії за кілька років перед повномасштабним вторгненням показали, що росіяни мріяли перейти позначку 50 тисяч рублів. Зарплата в 100 тисяч для росіянина було просто чудом. Зараз же сума, яку пропонують за те, щоб піти на війну, є для росіян небаченою.

Жива людина в Росії стільки, не те, що не заробляє, а навіть не мріє про них,

– зазначив журналіст.

Крім цього, влада Кремля пропонує не лише ж цю суму, ще й різні премії за кожного вбитого українця чи знищену техніку. Асланян наголосив, що таких можливостей російська влада ніколи нікому ще не відкривала.

Завдяки такій великій сумі Росія набирає в свою армію без принципових, примітивних людей. Саме такі "низи" в очах влади набувають цінність, вони настільки потрібні для війни проти України, що Путін готовий платити згодом і більше.

Росія готова надрукувати грошей ще та виростити ще таких людей. Вони (люди – 24 Канал) у "виготовленні" дуже зручні, їх не треба вирощувати, формувати, в них не потрібно вкладатись. Вони як бур'ян ростуть самі і за 2 мільйони готові вбити будь-кого,

– підкреслив журналіст.