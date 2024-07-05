Водій протистояв постійній загрозі з боку ворога. Росіяни безперервно били по бронетранспортеру з "Градів" та ствольної артилерії.

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Прорив українського БТР

Як розповіли військові, евакуація та заміна особового складу на позиціях для екіпажів бойових машин є одними з найважчих та найнебезпечніших завдань в зоні бойових дій.

На архівному відео екіпаж YPR-765, одного з підрозділів бригади «Сталевий Кордон», на Сватівському напрямку на відкритій замінованій місцевості успішно долає понад 2 кілометри під постійним ворожим ракетним та артилерійським обстрілом. Того дня по прикордонному броньовику цілили два повні пакети РСЗВ "Град" та 15 снарядів зі ствольної артилерії,

– поділилися оборонці.

Проте умілі навички механіка-водія допомогли виконати завдання, замінивши бійців на позиції, а також евакуювати двох поранених і двох загиблих побратимів.

Прорив українського БТР через обстріли: дивіться відео

До слова, нещодавно захисники 20-ї ОБСП "Україна" ОПБр показали відео роботи їх FPV-дронів по російських позиція. Лише за останні дін вони здійснили атаки на гараж, де росіяни ховали свою техніки, на ворожі бліндажі та окопи, а також полишене окупантами багі.