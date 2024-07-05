Водитель противостоял постоянной угрозе со стороны врага. Россияне непрерывно били по бронетранспортеру из "Градов" и ствольной артиллерии.

Смотрите также Успехи ВСУ в Донецкой области, российская ДРГ на Харьковщине: как изменилась линия фронта за неделю

Прорыв украинского БТР

Как рассказали военные, эвакуация и замена личного состава на позициях для экипажей боевых машин являются одними из самых тяжелых и опасных задач в зоне боевых действий.

На архивном видео экипаж YPR-765, одного из подразделений бригады "Стальной Граница", на Сватовском направлении на открытой заминированной местности успешно преодолевает более 2 километров под постоянным вражеским ракетным и артиллерийским обстрелом. В тот день по пограничному броневику целились два полных пакета РСЗО "Град" и 15 снарядов из ствольной артиллерии,

– поделились защитники.

Однако умелые навыки механика-водителя помогли выполнить задание, заменив бойцов на позиции, а также эвакуировать двух раненых и двух погибших собратьев.

Прорыв украинского БТР из-за обстрелов: смотрите видео

К слову, недавно защитники 20-й ОБСП "Украина" ОПБр показали видео работы их FPV-дронов по российским позициям. Только за последние день они совершили атаки на гараж, где россияне прятали свою техники, на вражеские блиндажи и окопы, а также оставленное оккупантами багги.