Кроме этого, военные обратились к народу с просьбой. Они нуждаются в средствах на то, чтобы атаки FPV-дронов на российские позиции продолжались и дальше.

Смотрите также Успехи ВСУ в Донецкой области, российская ДРГ на Харьковщине: как изменилась линия фронта за неделю

Работа дронов ВСУ

20-й Отдельный батальон специального назначения “Украина” Отдельной президентской бригады поделился эпической подборкой с работой их операторов БпЛА только за последние несколько дней. Так, украинские осуществили атаки на гараж, где россияне прятали свою техники, на вражеские блиндажи и окопы, а также оставленное оккупантами багги.

"Вражеская техника должна пасть! Уничтоженных оккупантов будет еще больше", – пишут украинские защитники.

Кадры уничтожения российской техники и пехоты: смотрите видео

Важно! Защитники 20-й ОБСП "Украина” ОПБр также обратились к украинцам с просьбой присоединиться к сбору на снаряжение для изготовления боевой части FPV дронов. Оборонцы нуждаются по крайней мере 1000 снарядов, ориентировочная стоимость которых составляет 356 гривен каждая. Каждая ваша гривна потенциально может спасти десятки жизней. Приобщиться к сбору можно по ссылке.