Кроме этого, военные обратились к народу с просьбой. Они нуждаются в средствах на то, чтобы атаки FPV-дронов на российские позиции продолжались и дальше.
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Работа дронов ВСУ
20-й Отдельный батальон специального назначения “Украина” Отдельной президентской бригады поделился эпической подборкой с работой их операторов БпЛА только за последние несколько дней. Так, украинские осуществили атаки на гараж, где россияне прятали свою техники, на вражеские блиндажи и окопы, а также оставленное оккупантами багги.
"Вражеская техника должна пасть! Уничтоженных оккупантов будет еще больше", – пишут украинские защитники.
Кадры уничтожения российской техники и пехоты: смотрите видео