Окрім цього, військові звернулися до народу з проханням. Вони потребують кошти на те, аби атаки FPV-дронів на російські позиції продовжувалися й далі.
Дивіться також Успіхи ЗСУ на Донеччині, російська ДРГ на Харківщині: як змінилася лінія фронту за тиждень
Робота дронів ЗСУ
20-й Окремий батальйон спеціального призначення “Україна” Окремої президентської бригади поділився епічною добіркою з роботою їх операторів БпЛА лише за крайні кілька днів. Так, українські здійснили атаки на гараж, де росіяни ховали свою техніки, на ворожі бліндажі та окопи, а також полишене окупантами багі.
"Ворожа техніка має палати! Знищених окупантів буде ще більше", – пишуть українські оборонці.
Кадри знищення російської техніки та піхоти: дивіться відео