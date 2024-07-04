Окрім цього, військові звернулися до народу з проханням. Вони потребують кошти на те, аби атаки FPV-дронів на російські позиції продовжувалися й далі.

Дивіться також Успіхи ЗСУ на Донеччині, російська ДРГ на Харківщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Робота дронів ЗСУ

20-й Окремий батальйон спеціального призначення “Україна” Окремої президентської бригади поділився епічною добіркою з роботою їх операторів БпЛА лише за крайні кілька днів. Так, українські здійснили атаки на гараж, де росіяни ховали свою техніки, на ворожі бліндажі та окопи, а також полишене окупантами багі.

"Ворожа техніка має палати! Знищених окупантів буде ще більше", – пишуть українські оборонці.

Кадри знищення російської техніки та піхоти: дивіться відео

Важливо! Захисники 20-й ОБСП "Україна” ОПБр також звернулися до українців з проханням долучитися до збору на спорядження для виготовлення бойової частини FPV дронів. Оборонці потребують принаймні 1000 снарядів, орієнтовна вартість яких становить 356 гривень кожна. Кожна ваша гривня потенційно може врятувати десятки життів. Долучитися до збору можна за посиланням.