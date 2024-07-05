Такое мнение 24 Каналу высказал журналист и ведущий "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что впервые за историю люди идут воевать не из-за определенного долга или из-за того, что их просто заставили, а из-за денег. Владимир Путин готов обещать россиянам еще больше, чтобы они продолжали убивать украинцев.

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Война – это заработок для россиян

По словам Асланяна, война России против Украины стала для россиян деньгами и методом заработка. Поскольку оккупанты уже полностью потеряли любые моральные ценности, рассчитывать на патриотизм в России все же можно, однако не в таких "товарных" количествах, в которых они умирают на войне.

Впервые за историю включен экономический рычаг. Это экономически привлекательно "пойти поубивать украинцев" и после этого получить деньги,

– отметил журналист.

Асланян рассказал, что 1,7 миллиона рублей или 20 тысяч долларов – это колоссальные деньги. Социальные опросы в России за несколько лет перед полномасштабным вторжением показали, что россияне мечтали перейти отметку 50 тысяч рублей. Зарплата в 100 тысяч для россиянина было просто чудом. Сейчас же сумма, которую предлагают за то, чтобы пойти на войну, является для россиян невиданной.

Живой человек в России столько, не то, что не зарабатывает, а даже не мечтает о них,

– отметил журналист.

Кроме этого, власть Кремля предлагает не только же эту сумму, еще и различные премии за каждого убитого украинца или уничтоженную технику. Асланян отметил, что таких возможностей российские власти никогда никому еще не открывали.

Благодаря такой большой сумме Россия набирает в свою армию без принципиальных, примитивных людей. Именно такие "низы" в глазах власти приобретают ценность, они настолько нужны для войны против Украины, что Путин готов платить впоследствии и больше.

Россия готова напечатать денег еще и вырастить еще таких людей. Они (люди – 24 Канал) в "изготовлении" очень удобны, их не надо выращивать, формировать, в них не нужно вкладываться. Они как сорняк растут сами и за 2 миллиона готовы убить любого,

– подчеркнул журналист.