Как Трамп ответил на критику относительно пошлин США

Трамп говорит, что он стремится к справедливости. К тому же президент США отмечает выбор, который имеют партнеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveNOW.

Читайте также 90 сделок за 90 дней: для чего на самом деле Трампу ослабление пошлин

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Общаемся со многими странами. В конце концов, можем делать, что хотим. Но мы стремимся быть справедливыми. Мы устанавливаем тариф. Они выбирают: сотрудничать или нет. Вот где мы. Можем установить тариф разными способами. Они платят, торгуются или отказываются.

Также Трамп прокомментировал и размер тарифов. Американский президент не думает, что кто-то считает введенные им тарифы высокими.

Если они считают, что это слишком высокая цена, они не должны вести бизнес,

– говорит Трамп.

Напомним! Трамп объявил о введении "паузы" на новые тарифы на 90 дней для некоторых стран. Также президент США указывает на готовность к уменьшению или отмене пошлин при особых условиях. Однако конкретные условия Трамп не называет.