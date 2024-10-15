Сколько Россия тратит на войну

В 2025 году на армию и силовиков Россия планирует потратить 110 миллиардов долларов. Это составляет около 2,17 миллиарда долларов в неделю, сообщают российские СМИ.

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Только 18 из 83 регионов Российской Федерации имеют бюджеты, превышающие недельные расходы страны на войну в Украине.

Интересно! Среди этих регионов – Москва, Санкт-Петербург и районы с развитой горно-обогатительной промышленностью.

Между тем в 64 регионах бюджеты значительно ниже недельных военных расходов. В четверти регионов эти бюджеты не превышают трети расходов на войну.

Заметьте! Четыре региона тратят за год меньше, чем Россия тратит на войну в течение одного дня – 310 миллионов долларов.