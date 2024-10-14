Сколько потратила Чехия на российскую нефть и газ

Аналитики подсчитали, что с начала войны в Украине Чехия потратила более 7 миллиардов евро на российскую нефть и газ. Это в пять раз превышает 1,29 миллиарда евро, которые Прага выделила на помощь Киеву, сообщает Politico, ссылаясь на отчет Центра изучения демократии (CSD).

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Эта ситуация возникла вследствие того, что после вторжения России в Украину Европейский Союз предоставил Чешской Республике исключение из запрета на поставки российской нефти. Впрочем, по мнению аналитиков, Прага могла полностью прекратить свою зависимость от России.

Заметьте! Согласно данным, в 2023 году зависимость Чехии от российской нефти фактически выросла до 60%, несмотря на планы правительства страны постепенно отказаться от закупок из России.

Комментируя эту новость в понедельник, уполномоченный Украины по вопросам санкций Владислав Власюк отметил: "разочаровывает то, что дружественные страны" все еще избегают решительного отказа от российских энергоресурсов.