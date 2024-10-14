Как США поможет Сербии
США должны способствовать уменьшению объемов импорта ископаемого топлива, что осуществляет Сербия. Для этого будут использоваться возобновляемые источники энергии, сообщает Bloomberg.
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В качестве альтернативы российскому газу, Сербия стремится получать сырьё из других стран. Для этого должны быть проложены новые трубопроводы. В частности, Сербия может получать сырье через греческий терминал со сжиженным природным газом на юге, и из Азербайджана на востоке.
Обратите внимание! Единственный нефтеперерабатывающий завод Сербии от компании NIS находится под контролем "Газпром нефть". А это дает возможность Кремлю давить на сербское правительство.
США и Сербия уже подписали совместное соглашение на прошлой неделе. Страны планируют сотрудничать в:
- энергетических проектах;
- вопросе поставок критических металлов.
К тому же, в Сербии должен открыться крупнейший в Европе литиевый рудник. Проект будет реализовывать компания Rio Tinto.
Как будет развиваться энергосистема Сербии:
- американская компания UGT Renewables планирует заключить договор о строительстве солнечной электростанции мощностью 1 гигаватт;
- американская корпорация Bechtel Corp может начать строительство гидроаккумулирующей станции мощностью 2,4 гигаватта.