Как оплатить свет кэшбеком

Суть предложения заключается в том, что теперь украинцы могут платить за свет кэшбеком, полученным от покупок украинских товаров, напомнили в Yasno.

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Сделать это можно следующим образом:

  1. Закажите карту “Национальный кэшбек” в банке и добавьте ее в приложение Дия.
  2. Покупайте украинские товары и оплачивайте их картой-участницей программы.
  3. Получите 10% кэшбека от стоимости покупок.
  4. Используйте кэшбек для оплаты счетов за электроэнергию.

Обратите внимание! Список товаров, на которые начисляется кэшбек, доступен по ссылке. Список заведений торговли, где начисляют кэшбек, обновляется здесь.

Что известно о программе "Национальный кэшбек"

Вот что известно о программе "Национальный кэшбек": украинцы могут получить 10% компенсации за покупки товаров отечественного производства. Максимальная сумма кэшбэка, которую можно получить за месяц, составляет 3 тысячи гривен.