Як сплатити за світло кешбеком
Суть пропозиції полягає в тому, що тепер українці можуть сплачувати за світло кешбеком, отриманим від покупок українських товарів, нагадали у Yasno.
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Зробити це можна наступним чином:
- Замовте картку “Національний кешбек” у банку та додайте її в застосунок Дія.
- Купуйте українські товари та оплачуйте їх карткою-учасницею програми.
- Отримайте 10% кешбеку від вартості покупок.
- Використайте кешбек для оплати рахунків за електроенергію.
Зауважте! Список товарів, на які нараховується кешбек, доступний за посиланням. Список закладів торгівлі, де нараховують кешбек, оновлюється тут.