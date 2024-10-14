Як США допоможе Сербії

США має сприяти зменшенню обсягів імпорту викопного палива, що здійснює Сербія. Для цього будуть використовуватись відновлювані джерела енергії, повідомляє Bloomberg.

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Як альтернативу російському газу, Сербія панує отримувати сировину з інших країн. Для цього мають бути прокладені нові трубопроводи. Зокрема, Сербія може отримувати сировину через грецький термінал зі зрідженим природним газом на півдні, та з Азербайджану на сході.

Зверніть увагу! Єдиний нафтопереробний завод Сербії від компанії NIS знаходиться під контролем "Газпром Нєфть". А це дає можливість Кремлю тиснути на сербський уряд.

США та Сербія уже підписали спільну угоду на минулому тижні. Країни планують співпрацювати у:

енергетичних проєктах;

питанні постачання критичних металів.

До того ж, у Сербії має відкритися найбільший в Європі літієвий рудник. Проєкт буде реалізовувати компанія Rio Tinto.

Як розвиватиметься енергосистема Сербії: