Як США допоможе Сербії
США має сприяти зменшенню обсягів імпорту викопного палива, що здійснює Сербія. Для цього будуть використовуватись відновлювані джерела енергії, повідомляє Bloomberg.
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Як альтернативу російському газу, Сербія панує отримувати сировину з інших країн. Для цього мають бути прокладені нові трубопроводи. Зокрема, Сербія може отримувати сировину через грецький термінал зі зрідженим природним газом на півдні, та з Азербайджану на сході.
Зверніть увагу! Єдиний нафтопереробний завод Сербії від компанії NIS знаходиться під контролем "Газпром Нєфть". А це дає можливість Кремлю тиснути на сербський уряд.
США та Сербія уже підписали спільну угоду на минулому тижні. Країни планують співпрацювати у:
- енергетичних проєктах;
- питанні постачання критичних металів.
До того ж, у Сербії має відкритися найбільший в Європі літієвий рудник. Проєкт буде реалізовувати компанія Rio Tinto.
Як розвиватиметься енергосистема Сербії:
- американська компані компанія UGT Renewablesмає планує укласти договір про будівництво сонячної електростанції потужністю 1 гігават;
- американська корпорація Bechtel Corp може розпочати будівництво гідроакумулюючої станції потужністю 2,4 гігавата.