Где расположен риф Сэнди-Кей, который захватил Китай, показывает на карте 24 Канал.

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Что известно о рифе, который захватил Китай

В субботу, 26 апреля, в СМИ сообщили, что Китай захватил спорную территорию в Южно-Китайском море. Китайское телевидение объявило, что в апреле береговая охрана КНР "осуществила морской контроль и реализовала суверенную юрисдикцию". Говорится о рифе Сэнди-Кей.

Сэнди-Кей – это риф (иногда его называют островом) в архипелаге Спратли. В 8 километрах от него, на острове Титу, расположена крупнейшая военно-морская база Филиппин.

Как пишет Financial Times, Сэнди-Кей – это песчаная отмель площадью чуть более 200 квадратных метров. Этот небольшой клочок суши имеет важное стратегическое значение для Китая, ведь международное право предоставляет стране 19-километровую территориальную зону вокруг рифа. Дело в том, что в эту зону попадает и остров Титу, где базируются военные Филиппин и наблюдают за активностью Китая.

Где расположен Сэнди-Кей: смотрите на карте

Как сообщили на китайском телевидении, после высадки и установления флага, китайские военные покинули захваченный риф.

Следует заметить, что это не впервые Китай захватывает рифы в Южнокитайском море. Пекин считает, что имеет право на контроль всей акватории моря, а потому 10 лет назад захватил большой Суби-риф, который Манила считала своим, а также риф Fiery Cross Reef.