Де розташований риф Сенді-Кей, який захопив Китай, показує на карті 24 Канал.

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Що відомо про риф, який захопив Китай

У суботу, 26 квітня, у ЗМІ повідомили, що Китай захопив спірну територію у Південнокитайському морі. Китайське телебачення оголосило, що у квітні берегова охорона КНР "здійснила морський контроль і реалізувала суверенну юрисдикцію". Мовиться про риф Сенді-Кей.

Сенді-Кей – це риф (часом його називають островом) в архіпелазі Спратлі. За 8 кілометрів від нього, на острові Тіту, розташована найбільша військово-морська база Філіппін.

Як пише Financial Times, Сенді-Кей – це піщана мілина площею трохи більш як 200 квадратних метрів. Цей невеликий клаптик суші має важливе стратегічне значення для Китаю, адже міжнародне право надає країні 19-кілометрову територіальну зону навколо рифу. Річ у тім, що у цю зону потрапляє й острів Тіту, де базуються військові Філіппін та спостерігають за активністю Китаю.

Де розташований Сенді-Кей: дивіться на карті

Як повідомили на китайському телебаченні, після висадки та встановлення прапору, китайські військові покинули захоплений риф.

Слід зауважити, що це не вперше Китай захоплює рифи у Південнокитайському морі. Пекін вважає, що має право на контроль всієї акваторії моря, а тому 10 років тому захопив великий Субі-риф, який Маніла вважала своїм, а також риф Fiery Cross Reef.