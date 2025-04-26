Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що захопив Китай і що буде далі

Сенді-Кей – це острів у Південно-Китайському морі. Його також називають Бейлан і Сон-Ка. Важливо, що Сенді-Кей розташований за кілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південно-Китайському морі. На нього претендують Китай, Філіппіни, В'єтнам і Тайвань, тож можливий ризик нового протистояння.

Зауважте! Саме в цей момент у світі є напруженість між Індією та Пакистаном. Обидві країни мають ядерну зброю.



Сенді-Кей входить до так званих спірних островів Спартлі, або архіпелагу Спартлі / Вікіпедія

Китайський прапор, розгорнутий на Сенді-Кеї, показали на Центральному телебаченні Китаю (CCTV). 26 квітня там написали, що цього місяця китайська берегова охорона "здійснила морський контроль і суверенну юрисдикцію" над Сенді-Кей. Офіцери берегової охорони розгорнули китайський прапор, щоб заявити про суверенітет над островом.

Цей крок знаменує собою перший за багато років випадок, коли Пекін, який претендує на майже всю акваторію Південно-Китайського моря, офіційно встановив свій прапор на іншому, раніше не окупованому об'єкті суші,

– наголосили у Financial Times.

Цікаво, що в цей же час Філіппіни та їхній союзник США проводять найбільші щорічні військові навчання "Балікатан" (філіппінською це означає "пліч-о-пліч").

Показуємо острови Спартлі у Південно-Китайському морі на карті світу

Часом Сенді-Кей називають рифом.

Довідка. До складу архіпелагу Спратлі входять понад 100 дрібних островів, рифів і атолів. Там ніхто не живе, острови використовують як рибопромисловий район. Утім, там є поклади нафти і газу, до того ж там перетинаються морські торгівельні шляхи.



Жодна з країн, які виходять в акваторію, не контролює архіпелаг повністю. Переговори щодо островів велися регулярно, починаючи з 1992 року. Утворення військових баз на безлюдних скелях дозволяє контролювати, хто може плавати морем, а хто ні. Ще в 2016 році писали, що КНР намиває штучні острови з підводних коралових рифів довкола архіпелагу Спартлі.

"Офіційне проголошення Пекіном суверенітету над Сенді-Кеєм викличе побоювання, що Пекін має намір забудувати незайняті рифи і береги", – пишуть журналісти.

Поки що немає жодних ознак того, що Китай окупував Сенді-Кей або почав там будівництво. Представник морської безпеки Філіппін заявив, що китайська берегова охорона залишила острів після того, як розгорнула прапор.

Сенді-Кей роками був джерелом напруженості у відносинах між Китаєм і Філіппінами. Останні моніторять ситуацію та посилюють свою військову спроможність. Але Китай усе одно сильніший.