Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что захватил Китай и что будет дальше

Сэнди-Кей – это остров в Южно-Китайском море. Его также называют Бейлан и Сон-Ка. Важно, что Сэнди-Кей расположен в нескольких километрах от важнейшего военного форпоста Филиппин в Южно-Китайском море. На него претендуют Китай, Филиппины, Вьетнам и Тайвань, так что возможен риск нового противостояния.

Заметьте! Именно в этот момент в мире есть напряжённость между Индией и Пакистаном. Обе страны имеют ядерное оружие.



Сэнди-Кей входит в так называемые спорные острова Спартли, или архипелаг Спартли / Википедия

Китайский флаг, развернутый на Сэнди-Кее, показали на Центральном телевидении Китая (CCTV). 26 апреля там написали, что в этом месяце китайская береговая охрана "осуществила морской контроль и суверенную юрисдикцию" над Сэнди-Кей. Офицеры береговой охраны развернули китайский флаг, чтобы заявить о суверенитете над островом.

Этот шаг знаменует собой первый за много лет случай, когда Пекин, который претендует на почти всю акваторию Южно-Китайского моря, официально установил свой флаг на другом, ранее не оккупированном объекте суши,

– отметили в Financial Times.

Интересно, что в это же время Филиппины и их союзник США проводят крупнейшие ежегодные военные учения "Баликатан" (на филиппинском это означает "бок о бок").