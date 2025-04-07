Такие действия могут дестабилизировать поставки ключевых материалов, которые используют в высокотехнологичном производстве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Как Китай ответил на пошлины Трампа

В списке редкоземельных металлов, над которыми Пекин усилит контроль, самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Стоит заметить, что эти меры не являются всеобщим запретом. Однако, согласно им, любые поставки за границу будут подвергаться усиленному контролю, включая то, кто покупает и с какой целью.

В министерстве торговли Китая также заявили, что контроль над так называемыми товарами двойного назначения, которые имеют военное применение, отвечает интересам национальной безопасности, региональной стабильности и мира во всем мире.

Отметим, что на долю Пекина приходится почти 70% мировой добычи редкоземельных металлов. За последние два года Китай на фоне торговой напряженности уже ввел экспортные ограничения на другие критически важные ресурсы, такие как галлий, германий, графит и сурьма.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели пошлины на китайские товары. С 9 апреля они достигнут более 50%. Однако в Пекине ответили на новые тарифы и объявили о введении 34% пошлин на весь импорт из США.