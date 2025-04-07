Главный пострадавший от американских тарифов

Как человек, который когда-то жил в британской семье и много слышал о жизни американских семей, я знаю, что те считают каждую копейку своих расходов. Об этом заявил Анатолий Амелин, информирует 24 Канал.

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Большинство американских домохозяйств закредитованы. Кредиты есть на жилье, авто, обучение детей. Любое изменение расходов домохозяйства – критическое. 80% домохозяйств США имеют кредиты, а средняя сумма долговой нагрузки составляет около 190 тысяч долларов. Общий долг домохозяйств – 18 триллионов (ипотека 70%, студенческие ссуды 9%, автокредиты 9%, карты 6%).

Главным пострадавшим от поднятия тарифов, похоже, будет сам Дональд Трамп. Введение тарифов непосредственно повлияет на потребительскую корзину американских домохозяйств.

Около 24% этой корзины составляют импортированные товары или товары, произведенные США с использованием импортируемых компонентов. Именно поэтому введение пошлин на импортные товары скажутся на каждом американце.

Как вы знаете, Трамп объявил новые пошлины, которые предусматривают и базовую ставку 10% на весь импорт с 5 апреля 2025 года и индивидуальные взаимные пошлины, вступающие в силу 9 апреля 2025 года.

Основные ставки для ключевых партнеров:

Китай: 34% (добавлено к действующим 20%, эффективно 54%);

Европейский Союз (например, Германия): 20%;

Канада и Мексика: для товаров, не соответствующих УСМКА, 25%, для энергетики и калия – 10%.

Что США из этих стран импортирует

Китай

Электрическое оборудование (485,88 миллиарда долларов),

ядерные реакторы и машины (531,15 миллиарда долларов),

транспортные средства (391,46 миллиарда долларов).

Самый популярный товар – смартфоны и компьютеры.

Мексика

Транспортные средства (значительный объем автомобилей),

электроника,

сельскохозяйственная продукция.

Автомобили и автозапчасти доминируют с импортом, превышающим 100 миллиардов долларов.

Канада

Минеральные топлива (251,12 миллиарда долларов),

транспортные средства,

лесоматериалы.

Сырая нефть и газ являются ключевыми по объему импорта, что составляет значительную часть энергетического сектора.

Евросоюз

Транспортные средства,

фармацевтическая продукция (212,66 миллиарда долларов),

машины.

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Пример оценки потенциального подорожания товаров

Смартфоны из Китая. Средняя стоимость 500 долларов, пошлина – 34%, подорожание на 170 долларов (то есть до 670 долларов).

Автомобили из Мексики/Канады. Средняя стоимость импорта 20 тысяч долларов, пошлина – 25%, подорожание на 5 тысяч долларов (до 25 тысяч).

Нефть из Канады. Средняя цена за баррель составляет 80 долларов, пошлина – 10%, подорожание на 8 долларов за баррель, что влияет на цены на заправках, с годовым расходом на топливо 2449 долларов на домохозяйство.

Потенциальное влияние на расходы домохозяйств

Среднее американское домохозяйство имеет следующие расходы:

электроника (включая смартфоны) – примерно 1000 долларов в год, подорожание – на 340 долларов;

на транспортные средства (доля импорта) 5000 долларов в год, подорожание – 1250 долларов;

на топливо – 2449 долларов в год, подорожание – 244,9 доллара;

на лекарства – 1200 долларов в год, подорожание на 240 долларов.

Общий рост расходов: 340 долларов + 1250 долларов + 244,9 доллара + 240 долларов = 2074,9 доллара в год.

Как будто немного? Но при среднем доходе домохозяйства в 2023 году 101 805 долларов, это составляет около 2% дохода (на ровном месте). Кроме того, ожидается инфляция около 4% (которая съедает платежеспособность доллара). Также есть потенциальное не снижение ставки ФРС, а ее рост. Как следствие, рост ставок по кредитам и затратам на обслуживание кредитов.

Как мы знаем, любой избиратель чувствителен к изменению возможностей своего кошелька.

Введение пошлин направлено на стимулирование американской экономики, защиту ее от импорта и потенциального импортозамещения. Но как быстро будет получен положительный эффект?

Боюсь, что разочарование политикой Трампа наступит быстрее.