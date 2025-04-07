Головний постраждалий від американських тарифів

Як людина, яка колись жила в британській родині і багато чула про життя американських сімей, я знаю, що ті рахують кожну копійку своїх витрат. Про це заявив Анатолій Амелін, інформує 24 Канал.

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Більшість американських домогосподарств закредитовані. Кредити є на житло, авто, навчання дітей. Будь-яка зміна витрат домогосподарства – критична. 80% домогосподарств США мають кредити, а середня сума боргового навантаження становить близько 190 тисяч доларів. Загальний борг домогосподарств – 18 трильйонів (іпотека 70%, студентські позички 9%, автокредити 9%, карти 6%).

Головним постраждалим від підняття тарифів, схоже, буде сам Дональд Трамп. Введення тарифів безпосередньо вплине на споживчий кошик американських домогосподарств.

Близько 24% цього кошика становлять імпортовані товари або товари, вироблені США з використанням імпортованих компонентів. Саме тому введення мит на імпортні товари позначаться на кожному американцю.

Як ви знаєте, Трамп оголосив нові мита, які передбачають і базову ставку 10% на всі імпорти з 5 квітня 2025 року та індивідуальні взаємні мита, що набирають чинності 9 квітня 2025 року.

Основні ставки для ключових партнерів:

Китай: 34% (додано до чинних 20%, ефективно 54%);

Європейський Союз (наприклад, Німеччина): 20%;

Канада та Мексика: для товарів, що не відповідають УСМКА, 25%, для енергетики та калію – 10%.

Що США з цих країн імпортує

Китай

Електричне обладнання (485,88 мільярда доларів),

ядерні реактори та машини (531,15 мільярда доларів),

транспортні засоби (391,46 мільярда доларів).

Найпопулярніший товар – смартфони та комп'ютери.

Мексика

Транспортні засоби (значний обсяг автомобілів),

електроніка,

сільськогосподарська продукція.

Автомобілі та автозапчастини домінують з імпортом, що перевищує 100 мільярдів доларів.

Канада

Мінеральні палива (251,12 мільярда доларів),

транспортні засоби,

лісоматеріали.

Сира нафта та газ є ключовими за обсягом імпорту, що становить значну частину енергетичного сектора.

Євросоюз

Транспортні засоби,

фармацевтична продукція (212,66 мільярда доларів),

машини.

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Приклад оцінки потенційного подорожчання товарів

Смартфони з Китаю. Середня вартість 500 доларів, мито – 34%, подорожчання на 170 доларів (тобто до 670 доларів).

Автомобілі з Мексики/Канади. Середня вартість імпорту 20 тисяч доларів, мито – 25%, подорожчання на 5 тисяч доларів (до 25 тисяч).

Нафта з Канади. Середня ціна за барель становить 80 доларів, мито – 10%, подорожчання на 8 доларів за барель, що впливає на ціни на заправках, з річною витратою на пальне 2449 доларів на домогосподарство.

Потенційний вплив на витрати домогосподарств

Середнє американське домогосподарство має такі витрати:

електроніка (включно зі смартфонами) – приблизно 1000 доларів на рік, подорожчання – на 340 доларів;

на транспортні засоби (частка імпорту) 5000 доларів на рік, подорожчання – 1250 доларів;

на паливо – 2449 доларів на рік, подорожчання – 244,9 долара;

на ліки – 1200 доларів на рік, подорожчання на 240 доларів.

Загальне зростання витрат: 340 доларів + 1250 доларів + 244,9 долара + 240 доларів = 2074,9 долара на рік.

Наче не багато? Але за середнього доходу домогосподарства у 2023 році 101 805 доларів, це становить близько 2% доходу (на рівному місці). Крім того, очікується інфляція близько 4% (яка з'їдає платоспроможність долара). Також є потенційне не зниження ставки ФРС, а її зростання. Як наслідок, зростання ставок за кредитами та витратами на обслуговування кредитів.

Як ми знаємо, будь-який виборець чутливий до зміни можливостей свого гаманця.

Введення мит спрямоване на стимулювання американської економіки, захист її від імпорту та потенційного імпортозаміщення. Але як швидко буде отриманий позитивний ефект?

Боюся, що розчарування політикою Трампа настане швидше.