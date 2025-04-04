Серьезные последствия борьбы с надуманной проблемой

Дональд Трамп уже "играл" в пошлины, используя их как средство давления на партнеров с требованиями открыть их рынки для американской продукции – в данном случае вполне рационально с экономической точки зрения. Однако, похоже, что на сей раз дело обстоит по-другому. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Судя по словам американского президента о том, что отрицательный баланс торговли товарами якобы "грабит" США, его представления об экономике находятся на уровне меркантилизма. Эта псевдонаучная теория, популярная до середины 18 века, была опровергнута Адамом Смитом и Дэвидом Риккардо, с которых, собственно, и началась современная экономика.

По степени дремучести эти представления вполне достойны других заблуждений того времени, таких как теории теплорода в физике, флогистона в химии и самозарождения жизни в биологии. Однако, "интуитивно" они кажутся более понятными, чем настоящая экономическая теория.

В представлениях самых необразованных слоев населения, составляющих избирательную базу трампизма, иностранные товаропроизводители "воруют рабочие места", а США расплачиваются за импорт своим благосостоянием.

На самом деле от международной торговли выигрывают все стороны. Развивающиеся страны – относительно больше, но США, в силу своего размера, выигрывают абсолютно. Именно наличие относительно свободной торговли позволило им, в частности, специализироваться на финансовых услугах ("управлении рисками") и инновациях, раскрывая в полной мере свои конкурентные преимущества в предпринимательском климате, правовой системе и, не в последнюю очередь, силе доллара как мировой валюты.

Меркантилисты были так обеспокоены торговыми балансами, потому что в те времена:

во-первых, предметом торговли были только товары;

во-вторых, платить за них приходилось золотом – поэтому страна действительно могла обанкротиться, если импортировала больше, чем продавала.

Но сейчас США в значительной степени экспортируют нематериальные блага, получая в ответ, например, роялти на патенты, или оплату за ПО, которые не отражаются в балансе торговли товарами – следовательно реальный баланс совсем другой. И, если он и отрицательный (здесь есть разные мнения), то дефицит покрывается "экспортом" долларов – поэтому левые экономисты наоборот, обвиняют США в ограблении остального мира, мол, "покупают товары за фантики".

Более того, в условиях свободной конвертируемости доллара, если бы совокупный внешнеэкономический баланс был действительно разбалансирован, это бы вызвало девальвацию американской валюты, которая автоматически выравнивает баланс.

Так что в отличие от реальной проблемы дефицита бюджета и роста государственного долга проблема отрицательного баланса торговли товарами – надуманная. А вот негативные последствия от борьбы с ней будут очень даже реальными.

Решение Трампа не сделает Америку "снова" великой

Понятно желание тех, кто, несмотря на блестящие перспективы в других профессиях, остался рабочим классом, вернуть "старые добрые времена", когда без особого образования можно было зашибать неплохие деньги и ни о чем особо не беспокоиться. Аналогичные образы были во времена всех технологических революций: достаточно вспомнить луддитов, которые уничтожали машины из тех же соображений.

Однако попытка обратить вспять прогресс не только не сделает Америку "снова" великой, но и не слишком добавит рабочих мест избирателям Трампа. Ведь даже если какая-то часть производителей под давлением пошлин вынуждена будет переносить производство в США, они не будут механически заменять китайского рабочего на порядок дороже американского – это сделало бы их товары очень дорогими.

Протекционисты забывают (или не хотят говорить) о роботах, которые являются альтернативой и тем, и другим. Если даже они пока обходятся дороже китайцев, то во многих случаях окажутся дешевле американцев. А для работы на автоматизированном производстве нужно значительно меньше людей, зато гораздо лучше образованных.

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Результат, к сожалению, очень предсказуем. Распространение свободной торговли вследствие либерализации (ГАТТ-СОТ) и снижения затрат было одним из основных факторов роста мировой экономики в последние 80 лет. Если его обратить назад, то ей придется пережить еще один разрушительный кризис, который можно сравнить с "большой рецессией" 2007 – 2009 годов, а то и большей по масштабам.

Напомню, что Великая Депрессия также началась с двух волн американского протекционизма, тарифов Фордни-МакКамбера и Смута-Хоули. США сильно пострадают от такого кризиса. Хотя, возможно, Трамп и его соратники, которые мыслят в парадигме "игры с нулевой суммой", будут рады, потому что Китай может проиграть и больше.

Еще большим может оказаться ущерб от труднопредсказуемых вторичных эффектов, вплоть до краха "пузыря деривативов". Мировая финансовая система напоминает срезанную пирамиду, стоящую вверх ногами, поэтому от грубого толчка она может опасно зашататься и даже упасть. В этом случае США окажутся главными пострадавшими.

Впрочем, прежде всего такой кризис ударит по финансистам – основным спонсорам Демократической партии, хотя мало никому не покажется, в том числе и избирателям Трампа. Которые, опять же, смогут утешаться тем, что тем, кого они считают виноватыми в своих бедах, повезет еще меньше, чем им самим.

Для Украины все это, понятно, не сулит ничего хорошего. К счастью, наша экономика не очень зависит от экспорта в США, и может даже несколько выиграть от возможного снижения цен (номинального или из-за девальвации валют) на китайский и европейский экспорт. Но вторичные эффекты, в частности спад в экономиках наших основных торговых партнеров и доноров, могут сказаться и на нас. Однако для Украины это мелочи, которые были бы актуальными в мирной жизни.

Для нас гораздо важнее (и опаснее) трампизм в международных отношениях...