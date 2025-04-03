На обложке Трамп прорубает под собой Соединенные Штаты, что, вероятно, заменяет ветку под дровосеком в известном выражении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist в Х.

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The Economist поздравляет с "Днем разорения"

Издание The Economist опубликовало свою новую обложку, где поздравило американцев с "Днем разорения", указывая на новую тарифную политику Трампа.



Обложка The Economist с Трампом / Фото The Economist

Сам Трамп, кстати назвал 2 апреля "Днем освобождения", имея в виду экономическое, как сам считает.

Дональд Трамп допустил самую, вредную и ненужную экономическую ошибку современной эпохи. Почти все, что он говорил – об истории, экономику и технические аспекты торговли – было полным заблуждением,

– считают в The Economist.

Напомним, Трамп ввел 10-процентную пошлину на импорт из всех стран мира, дополнительно предусмотрев индивидуальные пошлины для около 60 стран. Для Украины установлена базовая пошлина в 10%. Трамп заявлял, что 2 апреля в США станет "днем освобождения" или днем экономической независимости. По его словам, иностранные страны "наконец должны будут заплатить за привилегию доступа к нашему рынку – крупнейшего рынка в мире".