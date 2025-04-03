На обкладинці Трамп прорубує під собою Сполучені Штати, що, ймовірно, замінює гілку під дроворубом у відомому вислові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist у Х.

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The Economist вітає з "Днем розорення"

Видання The Economist опублікувало свою нову обкладинку, де привітало американців з "Днем розорення", вказуючи на нову тарифну політику Трампа.



Обкладинка The Economist з Трампом / Фото The Economist

Сам Трамп, до речі назвав 2 квітня "Днем Визволення", маючи на увазі економічне, як сам вважає.

Дональд Трамп припустився найбільшої, шкідливої ​​та непотрібної економічної помилки сучасної епохи. Майже все, що він говорив – про історію, економіку та технічні аспекти торгівлі – було повною оманою,

– вважають у The Economist.

Нагадаємо, Трамп запровадив 10-відсоткове мито на імпорт з усіх країн світу, додатково передбачивши індивідуальні мита для близько 60 країн. Для України встановлено базове мито у 10%. Трамп заявляв, що 2 квітня у США стане "днем визволення" або днем економічної незалежності. За його словами, іноземні країни "нарешті повинні будуть заплатити за привілей доступу до нашого ринку – найбільшого ринку у світі".