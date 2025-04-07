Такі дії можуть дестабілізувати постачання ключових матеріалів, які використовують у високотехнологічному виробництві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як Китай відповів на мита Трампа

У списку рідкісноземельних металів, над якими Пекін посилить контроль, самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій. Варто зауважити, що ці заходи не є загальною забороною. Проте, згідно з ними, будь-які поставки за кордон піддаватимуться посиленому контролю, включно з тим, хто купує і з якою метою.

У міністерстві торгівлі Китаю також заявили, що контроль над так званими товарами подвійного призначення, які мають військове застосування, відповідає інтересам національної безпеки, регіональної стабільності та миру в усьому світі.

Зазначимо, що на частку Пекіну припадає майже 70% світового видобутку рідкісноземельних металів. За останні два роки Китай на тлі торгової напруженості вже запровадив експортні обмеження на інші критично важливі ресурси, такі як галій, германій, графіт і сурма.

Нагадаємо, що Сполучені Штати ввели мита на китайські товари. З 9 квітня вони сягнуть понад 50%. Проте в Пекіні відповіли на нові тарифи та оголосили про введення 34% мита на весь імпорт із США.