Які мита ввів Китай

Як відомо, Китай оголосив про введення 34% мита на весь імпорт із США. На фоні останніх новин такі дії посилили торгівельну війну між двома найбільшими економіками світу, передає 24 Канал з посиланням NBC News.

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Такі мита стали значно вищими за ті, які Пекін ввів ще раніше у відповідь на американські мита у лютому та березні. Тоді йшлося про тарифи лише на окремі товари – від 10% до 15%.

Річ у тім, що у квітні загальний тариф США на товари з Китаю сягнув щонайменше 54% (ще раніше США ввели проти Китаю 20% мит).

Звичайно, що Китай закликав Трампа скасувати нові ставки та назвав останні мита у понад 30% такими, які не відповідають правилам міжнародної торгівлі.

Це не тільки шкодить інтересам США, але й ставить під загрозу глобальний економічний розвиток і стабільність ланцюгів поставок,

– йдеться в заяві міністерства фінансів Китаю.

Таким чином, американські мита на китайські товари набирають чинності з 9 квітня, а китайські мита на американські товари у відповідь – з 10 квітня.

Зверніть увагу! За даними Торгового представника США, торік США імпортували з Китаю товарів на 438,9 мільярда доларів, а експортували товарів на 143,5 мільярда доларів.