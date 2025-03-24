Який пенсійний вік в Україні для чоловіків

Наприклад, у 2011 році для виходу на пенсію у 60 років чоловікам необхідно було мати щонайменше 15 років страхового стажу, пише 24 Канал з посиланням на видання На пенсії.

Читайте також Пенсія після 20 та 30 років стажу: яку суму можна отримати

А у 2017 році цей показник встановили на рівні 25 років. Щороку мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років почали збільшувати на один рік.

У цифрах це має такий вигляд:

2018 – 25 років;

2019 – 26 років;

2020 – 27 років;

2021 – 28 років;

2022 – 29 років;

2023 – 30 років;

2024 – 31 рік;

2025 – 32 роки.

Тобто в Україні у 2025 році право вийти на пенсію у 60 років мають люди зі страховим стажем не менше 32 років. Водночас у 63 роки можуть вийти на пенсію ті, хто має стаж від 22 до 32 років. Тоді як у 65 років відправитися на заслужений відпочинок можуть ті, чий стаж складає 15-22 роки.

Ще протягом трьох років показник необхідного стажу для виходу на пенсію у 60 років зростатиме:

2026 – 33 роки; 2027 – 34 роки; 2028 – 35 років.

Зверніть увагу! За останні 15 років вимога до мінімального страхового стажу у чоловіків для їхнього виходу на пенсію у 60 років зросла з 15 до 32 років, тобто майже у два рази.