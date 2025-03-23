Як розрахувати пенсію

Як повідомляє 24 Канал, для розрахунку виплат пенсіонера знадобиться спеціальна формула, за якою середню зарплату по Україні за 3 останні роки треба помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та коефіцієнт страхового стажу.

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Індивідуальний коефіцієнт зарплати – це відношення середньої зарплати особи до середньої зарплати в Україні, а коефіцієнт страхового стажу – кількість років стажу помножено на 1%.

Таким чином, якщо особа має 30 років стажу, її середня зарплата становила 8 тисяч гривень, а середня по країні – 14 тисяч гривень, то вийде у підсумку:

14 000*0,57 (8 000 гривень / 14 000 гривень)*0,3 (30 років*1%) = 2 394 гривень.

Якщо ж страховий стаж становить 20 років, то розрахунок буде таким:

14 000*0,57 (8 000 гривень / 14 000 гривень)*0,2 (20 років*1%) = 1 596 гривень.

Натомість якщо ж середня зарплата особи складає не 8 000 гривень, а 14 000 гривень, а стаж 30 років, то пенсія у розрахунку буде ще більшою:

14 000*1 (14 000 гривень/ 14 000 гривень)*0,3 (30 років*1%) = 4 200 гривень.

Зауважте! Більш точні розрахунки варто робити безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду, щоб розрахувати правильно коефіцієнт зарплати.

До яких розмірів можуть підтягнути пенсію

Пенсія в громадян України не може бути меншою за мінімальну, яка була встановлена постановою Кабміну N185 та відповідно до даних ПФУ:

2 725 гривень – для непрацюючих пенсіонерів, незалежно від стажу,

– для непрацюючих пенсіонерів, незалежно від стажу, 3 370 гривень – для пенсіонерів 65 – 70 років із повним стажем, які не працюють,

– для пенсіонерів 65 – 70 років із повним стажем, які не працюють, 2 980 гривень – для пенсіонерів до 70 років та осіб з інвалідністю І групи з повним стажем,

– для пенсіонерів до 70 років та осіб з інвалідністю І групи з повним стажем, 3 240 гривень – для пенсіонерів 70 – 80 років із повним стажем (у віці 75 – 80 років зі стажем 20 років у жінок і 25 років у чоловіків встановлюють доплату до 3 240 гривень),

– для пенсіонерів 70 – 80 років із повним стажем (у віці 75 – 80 років зі стажем 20 років у жінок і 25 років у чоловіків встановлюють доплату до 3 240 гривень), 3 370 гривень – для пенсіонерів від 80 років зі стажем 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Отже, основну суму після розрахунків підтягують до мінімальних показників, які встановлені законом.