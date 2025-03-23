Как рассчитать пенсию

Как сообщает 24 Канал, для расчета выплат пенсионера понадобится специальная формула, по которой среднюю зарплату по Украине за 3 последних года надо умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и коэффициент страхового стажа.

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Индивидуальный коэффициент зарплаты – это отношение средней зарплаты лица к средней зарплате в Украине, а коэффициент страхового стажа – количество лет стажа умноженное на 1%.

Таким образом, если лицо имеет 30 лет стажа, его средняя зарплата составляла 8 тысяч гривен, а средняя по стране – 14 тысяч гривен, то получится в итоге:

14 000*0,57 (8 000 гривен / 14 000 гривен)*0,3 (30 лет*1%) = 2 394 гривен.

Если же страховой стаж составляет 20 лет, то расчет будет таким:

14 000*0,57 (8 000 гривен / 14 000 гривен)*0,2 (20 лет*1%) = 1 596 гривен.

Зато если же средняя зарплата лица составляет не 8 000 гривен, а 14 000 гривен, а стаж 30 лет, то пенсия в расчете будет еще больше:

14 000*1 (14 000 гривен/ 14 000 гривен)*0,3 (30 лет*1%) = 4 200 гривен.

Заметьте! Более точные расчеты следует делать непосредственно в отделении Пенсионного фонда, чтобы рассчитать правильно коэффициент зарплаты.

До каких размеров могут подтянуть пенсию

Пенсия у граждан Украины не может быть меньше минимальной, которая была установлена постановлением Кабмина N185 и в соответствии с данными ПФУ:

2 725 гривен – для неработающих пенсионеров, независимо от стажа,

– для неработающих пенсионеров, независимо от стажа, 3 370 гривен – для пенсионеров 65 – 70 лет с полным стажем, которые не работают,

– для пенсионеров 65 – 70 лет с полным стажем, которые не работают, 2 980 гривен – для пенсионеров до 70 лет и лиц с инвалидностью I группы с полным стажем,

– для пенсионеров до 70 лет и лиц с инвалидностью I группы с полным стажем, 3 240 гривен – для пенсионеров 70 – 80 лет с полным стажем (в возрасте 75 – 80 лет со стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин устанавливают доплату до 3 240 гривен),

– для пенсионеров 70 – 80 лет с полным стажем (в возрасте 75 – 80 лет со стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин устанавливают доплату до 3 240 гривен), 3 370 гривен – для пенсионеров от 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Итак, основную сумму после расчетов подтягивают к минимальным показателям, которые установлены законом.