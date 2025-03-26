Что изменится в начислении помощи

Кабинет Министров принял постановление №303 от 18 марта 2025 года, которое обновило подход к определению совокупного дохода семьи, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Новые правила касаются всех, кто получает жилищные субсидии, компенсации на твердое топливо и сжиженный газ.

Основные изменения в расчете дохода семьи:

Субсидии на аренду жилья больше не учитываются как доход. Это означает, что арендаторы, которые получают компенсацию за жилье, будут иметь более низкий совокупный доход, что может дать им возможность получить или увеличить субсидию.

Алименты теперь учитываются при подсчете дохода. Если сумма алиментов является значительной, это может привести к уменьшению социальной помощи или даже ее отмене.

Как рассчитывают доход военнослужащих

Для военнослужащих действует отдельный порядок исчисления дохода. При расчете среднемесячного дохода семьи учитывается их денежное обеспечение, из которого вычитается военный сбор. Его ставка остается неизменной – 1,5%.

Заметьте! Поскольку размер сбора является небольшим, общее влияние на среднемесячный доход военнослужащего будет минимальным.