Семьям пересчитают доходы для получения субсидий на коммуналку
Этот документ в частности дополнил перечень расходов, которые учитываются или не учитываются для назначения жилищной субсидии, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
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Эта жилищная субсидия предусматривается для оплаты жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
В соответствии с изменениями:
- не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи назначена субсидия на аренду жилья (их с конца января начали получать ВПЛ).
- включаются в среднемесячный совокупный доход семьи полученные алименты.
Важно! При назначении жилищной субсидии денежное обеспечение военнослужащих учитывается в размере, что остается после уплаты военного сбора.