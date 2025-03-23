Семьям пересчитают доходы для получения субсидий на коммуналку

Этот документ в частности дополнил перечень расходов, которые учитываются или не учитываются для назначения жилищной субсидии, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

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Эта жилищная субсидия предусматривается для оплаты жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

В соответствии с изменениями:

не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи назначена субсидия на аренду жилья (их с конца января начали получать ВПЛ).

включаются в среднемесячный совокупный доход семьи полученные алименты.

Важно! При назначении жилищной субсидии денежное обеспечение военнослужащих учитывается в размере, что остается после уплаты военного сбора.