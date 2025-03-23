Сім'ям перерахують доходи для отримання субсидій на комуналку

Цей документ зокрема доповнив перелік витрат, які враховуються або не враховуються для призначення житлової субсидії, передає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду.

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Ця житлова субсидія передбачається для оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Відповідно до змін:

не враховується до середньомісячного сукупного доходу родини призначена субсидія на оренду житла (їх з кінця січня почали одержувати ВПО).

включаються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї отримані аліменти.

Важливо! Під час призначення житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується у розмірі, що залишається після сплати військового збору.