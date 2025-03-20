Изменения в исчислении совокупного дохода семьи

18 марта 2025 года Кабмин принял постановление №303, что вносит коррективы в процесс исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи, передает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Согласно новому документу, был обновлен список выплат, учитываемых или не учитываемых при назначении жилищной субсидии для оплаты коммунальных услуг, закупки топлива и сжиженного газа.

Согласно новым изменениям:

Не учитываются при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи субсидии на аренду жилья.

Учитываются полученные алименты в совокупном доходе семьи.

Также, при назначении жилищной субсидии, денежное обеспечение военнослужащих учитывается после уплаты военного сбора.

Что включается в совокупный доход домохозяйства

В совокупный доход включают:

Заработную плату.

Денежное обеспечение военнослужащих.

Пенсию.

Стипендию (кроме социальной для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа).

Социальные выплаты, в том числе льготы на коммунальные услуги, топливо и сжиженный газ.

Пособие по безработице и другие страховые выплаты.

Денежные переводы из-за границы.

Дивиденды от ценных бумаг.

Другие доходы, в том числе от аренды земли или продажи имущества.

Обратите внимание! Средства, полученные на оздоровление детей, не включаются в среднемесячный совокупный доход при назначении субсидии.