Что будет, если не платить коммуналку

Сейчас есть три изменения относительно ответственности за неуплату коммунальных услуг, рассказала адвокат Анна Даниэль для 24 Канала.

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Так в условиях военного положения запрещается отключать коммунальные услуги из-за неуплаты. Однако это вовсе не означает, что задолженность не будет накапливаться. Дело в том, что лица могут быть обязаны вернуть задолженность. Однако уже после прекращения военного положения.

Могут ли выселить за неуплату коммуналки? Выселение за неуплату коммунальных услуг является более сложной процедурой и требует судебного решения. Адвокат объяснила, что за неуплату коммунальных услуг может быть подан иск о взыскании долга. Однако само выселение из жилья запрещено на период военного положения.

Но существуют исключения, которые связаны с невыполнением других обязательств по договору. Например, нарушение условий аренды.

Также за неуплату коммуналки могут начисляться штрафы, проценты или другие санкции. Обычно это может быть только после завершения действия военного положения, когда восстановят правовое регулирование.

Адвокат Станислав Лифлянчик рассказал для 24 Канала, что для оплаты коммунальных услуг нет разницы, или действующее сейчас военное положение. Нюанс заключается в том, что услуга предоставляется, поэтому поставщик имеет право получить оплату ее стоимости.

Поэтому, если вы прекратили или прекратите платить за предоставленные коммунальные услуги, то у вас начнет накапливаться долг, что может привести и к начислению пени, и к судебным процессам, и к прекращению предоставления услуги,

– сказал Лифлянчик.

Важно! Эксперт объяснил, что если жилье находится в собственности лица, то выселение не будет происходить. Но совсем другое дело, если недвижимость не приватизирована и находится в собственности общины или предприятия.