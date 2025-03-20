Що буде, якщо не сплачувати комуналку

Наразі є три зміни щодо відповідальності за несплату комунальних послуг, розповіла адвокатка Анна Даніель для 24 Каналу.

Читайте також За чужі борги: як українці можуть оплачувати комуналку за сусідів

Так в умовах воєнного стану забороняється відключати комунальні послуги через несплату. Проте це зовсім не означає, що заборгованість не накопичуватиметься. Річ у тім, що особи можуть бути зобов'язані повернути заборговані кошти. Однак вже після припинення воєнного стану.

Чи можуть виселити за несплату комуналки? Виселення за несплату комунальних послуг є складнішою процедурою і вимагає судового рішення. Адвокатка пояснила, що за несплату комунальних послуг може бути подано позов про стягнення боргу. Однак саме виселення з житла заборонено на період воєнного стану.

Але існують винятки, які пов'язані з невиконанням інших зобов’язань за договором. Наприклад, порушення умов оренди.

Також за несплату комуналки можуть нараховуватися штрафи, відсотки або інші санкції. Зазвичай це може бути тільки після завершення дії воєнного стану, коли відновлять правове регулювання.

Адвокат Станіслав Ліфлянчик розповів для 24 Каналу, що для сплати комунальних послуг немає різниці, чи чинний наразі воєнний стан. Нюанс полягає у тому, що послуга надається, тому постачальник має право отримати оплату її вартості.

Тож, якщо ви припинили чи припините сплачувати за надані комунальні послуги, то у вас почне накопичуватись борг, що може призвести і до нарахування пені, і до судових процесів, і до припинення надання послуги,

– сказав Ліфлянчик.

Важливо! Експерт пояснив, що якщо житло перебуває у власності особи, то виселення не відбуватиметься. Але зовсім інша справа, якщо нерухомість не приватизована та перебуває у власності громади чи підприємства.