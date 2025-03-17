Хто може не сплачувати комунальні послуги

Наприклад, слід враховувати постачання комунальних послуг, розповіла керівниця Адвокатського бюро "Анни Даніель" Анна Даніель для 24 Каналу.

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Річ у тім, що на окупованих територіях можуть бути обмеження або навіть повне припинення постачання комунальних послуг. Причиною тому можуть бути знищення інфраструктури або відсутність контролю з боку української влади. Тобто можливості сплачувати за послуги в людей не буде.

Важливу роль також відіграє правова ситуація. Нарахування заборгованості за комуналку може продовжуватись, навіть якщо фактично постачання послуг немає. Це відбувається згідно з загальним правилом.

Але на ТОТ українське законодавство не є чинним в повному обсязі. А це означає, що нарахування заборгованості за комунальні послуги може бути ускладнене.

До того ж якщо території знаходяться під контролем окупанта, то може бути введена інша система комунальних платежів. І знову-таки питання нарахування заборгованості стає юридично складним.

Крім того, в Україні є механізми захисту прав осіб, які проживають окупації. Відповідно до цих норм, держава може запропонувати різні варіанти для розв'язання проблеми несплати за комунальні послуги:

надання пільг;

надання відстрочки;

реструктуризація боргів.

Важливо! Якщо комунальні послуги на окупованих територіях не постачаються, то заборгованість може не нараховуватися або буде припинена, але все залежить від конкретних обставин і стану інфраструктури.

Як не сплачувати комуналку за житло на ТОТ

Адвокат АФ "Пакс" Станіслав Ліфлянчик заявив, що якщо нерухомість розташована в окупації, то може не нараховуватися заборгованість за надання комунальних послуг. Ба більше, можуть не постачатися і різні комунальні послуги.

На думку адвоката, якщо компанія, що постачає комунальні послуги, продовжить свою комерційну діяльність на тимчасово окупованій території, то це може розглядатися як кримінальний злочин.

Зверніть увагу! Українці, які мають житло на ТОТ, або на території, де ведуться бойові дії, та з цих причин не проживають там, повинні надати постачальнику комунальних послуг довідку ВПО або інший документ, що підтверджує відсутність за місцем проживання.