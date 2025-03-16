Як сусіди можуть перекладати борги за комуналку

Річ у тім, що іноді недобросовісні сусіди можуть використовувати електроенергію з вашої квартири, і платити за це доведеться вам. Тому важливо вчасно виявляти несанкціоноване споживання електрики, передає 24 Канал із посиланням на Знай.ua.

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Перевірити таке зловживання дуже легко: увечері, коли сусіди вдома і використовують техніку, вимкніть свою техніку і подивіться на лічильник. Якщо показники лічильника продовжують змінюватися, навіть коли все вимкнено, зверніться до обленерго для перевірки мережі.

Важливо! Крадіжка електроенергії є підставою для звернення до суду з метою відшкодування збитків.