Як сусіди можуть перекладати борги за комуналку

Річ у тім, що іноді недобросовісні сусіди можуть використовувати електроенергію з вашої квартири, і платити за це доведеться вам. Тому важливо вчасно виявляти несанкціоноване споживання електрики, передає 24 Канал із посиланням на Знай.ua.

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Перевірити таке зловживання дуже легко: увечері, коли сусіди вдома і використовують техніку, вимкніть свою техніку і подивіться на лічильник. Якщо показники лічильника продовжують змінюватися, навіть коли все вимкнено, зверніться до обленерго для перевірки мережі.

Важливо! Крадіжка електроенергії є підставою для звернення до суду з метою відшкодування збитків.

Як ще можна перевірити, чи підключені сусіди до вашої мережі

Також допомогти виявити факт несанкціонованого підключення самостійно може встановлення "розумного" лічильника. Втім, тільки фахівці зможуть виявити точне місце підключення та відключити його.