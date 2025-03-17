Хто заплатить додатково за газ

Додаткова плата пов'язана з новою послугою з технічного обслуговування будівель, тарифи на яку були оприлюднені Львівською філією ТОВ "Газорозподільні мережі України", передає 24 Канал.

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Цього року громадяни отримають "третю платіжку" за природний газ, яка включатиме оплату за послугу з технічного обслуговування будівлі. Це стосується мешканців багатоквартирних будинків.

Вартість послуги залежатиме від кількох факторів, таких як довжина загальних мереж, кількість муфтових з’єднань та кранів у будівлі. Загальну суму розподілять на всіх мешканців будинку.

Такі платіжки надходитимуть раз на три чи п’ять років, залежно від віку газових мереж:

Якщо мережам понад 25 років – раз на три роки;

Якщо мережам менше ніж 25 років – раз на п’ять років.

Зауважте! Ціни на послугу з технічного обслуговування будівель варіюватимуться залежно від області. Вартість послуги може бути різною, але не перевищує 500 гривень. Максимальна сума, яку громадяни повинні будуть заплатити, становить 481 гривню.