Коли треба проводити повірку
Якщо повірку не провести вчасно, розрахунки за газ можуть здійснюватися не за фактичним споживанням, а за нормативами, що часто значно дорожче, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".
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Якщо лічильник не пройде вчасну перевірку, його показання можуть не враховуватися, адже в такому випадку газовики не можуть гарантувати точність обліку. Через це в платіжках приходять суми згідно з нормативом по тарифу на газ.
Регулярність повірки лічильників газу залежить від їхнього класу точності:
- для приладів з класом точності 1 перевірку потрібно проводити раз на два роки;
- для лічильників класу 1,5 – раз на вісім років.
Позапланові повірки – коли їх проводити
Окрім планових повірок, деякі споживачі повинні пройти позачергову перевірку. Вона необхідна у таких випадках:
- якщо виникли сумніви в достовірності показань приладу;
- якщо пошкоджено повірочне тавро;
- якщо лічильник тривалий час не використовувався.
Варто також нагадати, що відповідно до постанови Кабміну № 440 від 7 квітня 2023 року, під час дії воєнного стану повірка лічильників є необов’язковою для:
- мешканців тимчасово окупованих територій – вони мають пройти перевірку протягом трьох місяців після завершення воєнного стану;
- громадян, які проживають у зоні активних бойових дій – їм надається шість місяців після завершення воєнного стану для проходження повірки.