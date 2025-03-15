Коли треба проводити повірку

Якщо повірку не провести вчасно, розрахунки за газ можуть здійснюватися не за фактичним споживанням, а за нормативами, що часто значно дорожче, передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії".

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Якщо лічильник не пройде вчасну перевірку, його показання можуть не враховуватися, адже в такому випадку газовики не можуть гарантувати точність обліку. Через це в платіжках приходять суми згідно з нормативом по тарифу на газ.

Регулярність повірки лічильників газу залежить від їхнього класу точності:

для приладів з класом точності 1 перевірку потрібно проводити раз на два роки;

для лічильників класу 1,5 – раз на вісім років.

Позапланові повірки – коли їх проводити

Окрім планових повірок, деякі споживачі повинні пройти позачергову перевірку. Вона необхідна у таких випадках:

якщо виникли сумніви в достовірності показань приладу;

якщо пошкоджено повірочне тавро;

якщо лічильник тривалий час не використовувався.

Варто також нагадати, що відповідно до постанови Кабміну № 440 від 7 квітня 2023 року, під час дії воєнного стану повірка лічильників є необов’язковою для: