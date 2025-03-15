Когда надо проводить поверку

Если поверку не провести вовремя, расчеты за газ могут осуществляться не по фактическому потреблению, а по нормативам, что часто значительно дороже, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

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Если счетчик не пройдет своевременную проверку, его показания могут не учитываться, ведь в таком случае газовики не могут гарантировать точность учета. Поэтому в платежках приходят суммы согласно нормативу по тарифу на газ.

Регулярность поверки счетчиков газа зависит от их класса точности:

для приборов с классом точности 1 поверку нужно проводить раз в два года;

для счетчиков класса 1,5 – раз в восемь лет.

Внеплановые поверки – когда их проводить

Кроме плановых поверок, некоторые потребители должны пройти внеочередную поверку. Она необходима в таких случаях:

если возникли сомнения в достоверности показаний прибора;

если повреждено поверочное клеймо;

если счетчик длительное время не использовался.

Стоит также напомнить, что в соответствии с постановлением Кабмина № 440 от 7 апреля 2023, во время действия военного положения поверка счетчиков является необязательной для: