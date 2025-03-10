Льготные тарифы для производителей тепла

По состоянию на сейчас особые условия поставки природного газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям только до 30 апреля 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на проект постановления Кабмина.

Читайте также Как долго надо хранить квитанцию за коммуналку

В пояснительной записке говорится о том, возникла необходимость продлить поставки природного газа из-за:

продолжение предоставления услуг по снабжению горячей воды в населенных пунктах Украины в межотопительный период 2025 года;

определения четких предпосылок для подготовки к новому отопительному периоду 2025/2026 годов;

бесперебойного предоставления услуг по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды теплоснабжающим и теплогенерирующим организациям в отопительный период 2025/2026 годов.

Важно! Продолжить поставки природного газа производителям тепловой энергии на условиях действия Положения (то есть льготных тарифов) предлагают до 31 марта 2026 года.