Пільгові тарифи для виробників тепла

Станом на зараз особливі умови постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам лише до 30 квітня 2025 року, передає 24 Канал з посиланням на проєкт постанови Кабміну.

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У пояснювальній записці йдеться про те, виникла необхідність подовжити постачання природного газу через:

продовження надання послуг з постачання гарячої води в населених пунктах України в міжопалювальний період 2025 року;

визначення чітких передумов для підготовки до нового опалювального періоду 2025/2026 років;

безперебійного надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води теплопостачальним та теплогенеруючим організаціям в опалювальний період 2025/2026 років.

Важливо! Продовжити постачання природного газу виробникам теплової енергії на умовах дії Положення (тобто пільгових тарифів) пропонують до 31 березня 2026 року.