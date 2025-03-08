Як довго потрібно зберігати чек про оплату комунальних послуг

Часом між споживачами та постачальниками можуть виникнути суперечки та судові розгяди. Щоб мати реальні докази своєї правоти юристи рекомендують зберігати чеки про оплату ЖКХ, передає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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Нині чітко встановлених норм щодо часу зберігання квитанцій немає, але варто орієнтуватися на терміни позовної давності. За Законом, позовна давність суперечок між споживачами комунальних послуг та їх постачальниками рівняється до трьох років. При цьому деякі компанії можуть домогтися збільшення позовного строку хитрощами. Аби не потрапити в неприємну ситуацію, юристи рекомендують зберігати чеки близько п'ять років.

Електронні квитанції в деяких випадках можуть признатися судом не дійсними, якщо споживач їх вирішить самостійно їх роздрукувати. Адже вони не мають офіційних печаток та проставлених дат. Тому платежі варто вносити через банк.

Коли ще квитанції можуть стати в нагоді

Користь від квитанцій передбачена і в таких ситуаціях:

у разі збоїв у системах зберігання даних інформація може бути втрачена або відновлена ​​некоректно,

можливі помилки у платежах, пов’язані зі зміною тарифів чи іншими факторами,

співробітники компаній можуть припустити недобросовісні дії.

Варто знати! Якщо ви сплачуєте за комунальні послуги онлайн, то транзакції потрапляють в електронні архіви банків. Таким чином клієнт має право вимагати виписки за бажаний період як через особистий кабінет, так і безпосередньо в банку.