Який тариф на електроенергію зараз

Відповідно до рішення уряду, тариф на електроенергію для побутових споживачів не буде змінюватись щонайменше до 30 квітня 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Зараз вартість світла для побутових споживачів – 4,32 гривні за кіловат-годину. Є споживачі, які можуть платити майже вдвічі менше. Йдеться про тих, хто користується двозонними лічильниками.

Завдяки такому пристрою, тариф ділиться на денний та нічний:

денний тариф – діє з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Хто може платити за електроенергію за старим тарифом

Власники електроопалювальних установок можуть платити за світло 2,64 гривні за кіловат-годину. Такий тариф застосовується лише на перші 2 000 кіловатів споживання.

Зауважте! Усе, що перевищує цей ліміт, вираховується за стандартним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Наприклад, загальний обсяг споживання такої особи за місяць – 2 500 кіловатів, відповідно, платіж розраховується так: