Як змінився експорт українських товарів

Такі дані наводить Центр економічних досліджень "Фінансовий пульс" у своєму звіті, повідомляє 24 Канал.

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Згідно з даними Національного банку, загальний обсяг експорту товарів у 2024 році становив 38,9 мільярда доларів, що дорівнює 61,6% рівня 2021 року.

Основну частину експорту склали продовольчі товари та сировина для їх виробництва – на них припадає 63,4% усіх поставок за кордон. У 2024 році цей сегмент зріс на 12,1%, досягнувши 89,09% від рівня 2021 року, каже керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва.

Діляра Мустафаєва Керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу За результатами 2024 року обсяг експорту товарів та послуг склав 68,84% від обсягів за 2021 рік. Імпорт товарів та послуг за результатами 2024 року на 9% перевищив показник 2021 року. Різниця між експортом та імпортом товарів та послуг ЗЕД залишається від`ємною, але порівняно з 2023 роком співвідношення між обсягом експорту та імпорту збільшилось: 61,11% проти 57,52%.

Яку продукцію експортували найбільше

За словами експертки, значну частину експорту України у 2024 році становила продукція металургії, яка склала 11,4% від загального обсягу. Проте через відключення електроенергії, падіння світових цін на метали та зменшення попиту обсяг експорту металургійної продукції скоротився до 28% від рівня 2021 року.

Продукція машинобудування у 2024 році займала 5,2% у структурі експорту, що становить 52,7% від рівня 2021 року.

Експорт деревини та виробів з неї склав 4,3% загального виторгу, що відповідає 66,6% від показників 2021 року.

Хімічна продукція принесла 3,9% експортного доходу, що на 47,5% менше порівняно з 2021 роком.

У які країни Україна найбільше експортує

Близько 59% валютних надходжень від експорту у 2024 році надійшло з європейських країн, зокрема 57% із країн ЄС. Крім того:

Експорт до Азії склав 25,6%;

до Африки – 7,6%;

до Америки – 3%, з яких 2,2% припало на США.

Поставки до Австралії та країн Океанії були мінімальними – лише 0,06% від загального обсягу.

До слова! Аналітики також відзначають, що у 2024 році імпорт зріс на 8,14% порівняно з 2023 роком і досяг 69 мільярдів доларів, що становить 98,9% від рівня 2021 року. Основною статтею імпорту залишається продукція машинобудування, витрати на яку у 2024 році склали 35,4% від загального обсягу імпорту.